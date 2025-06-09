Прихований лідер Динамо дебютував за збірну України в провальному спарингу з Канадою
Аванс від Реброва
близько 8 годин тому
Микола Михайленко / Фото - УАФ
Збірна України розпочала виступи та товариському турнірі Canadian Shield, що проходить у канадському місті Торонто.
Перший поєдинок проти Канади (4:2) став особливим для півзахисника Динамо Миколи Михайленка, повідомляє офіційний сайт клубу.
Отримавши свій перший виклик до лав «синьо-жовтих», динамівець дебютував у складі головної команди країни, вийшовши на заміну на 66-й хвилині гри замість Романа Яремчука.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Канада - Україна.
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