Прихильник Шевченка повернувся в Серію А у 39 років
Джеко отримав новий виклик
12 хвилин тому
Мегадосвідчений Едін Джеко після завершення контракту в Фенербахче перебрався в Фіорентину, повідомляє офіційний сайт клубу.
39-річний нападник уклав контракт за схемою 1+1.
39-річний футболіст розпочав свою кар'єру у Железничарі, а також виступав за Теплиці, Усті-над-Лабем, Вольфсбург та Манчестер Сіті.
У попередньому сезоні він забив 21 гол у 53 матчах, зіграних у футболці клубу зі Стамбула, і додав до своєї бомбардирської результативності вісім результативних передач.
Усього за збірну Боснії та Герцеговини він зіграв 141 матч та забив 68 м'ячів.