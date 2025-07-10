Мегадосвідчений Едін Джеко після завершення контракту в Фенербахче перебрався в Фіорентину, повідомляє офіційний сайт клубу.

39-річний нападник уклав контракт за схемою 1+1.

39-річний футболіст розпочав свою кар'єру у Железничарі, а також виступав за Теплиці, Усті-над-Лабем, Вольфсбург та Манчестер Сіті.

У попередньому сезоні він забив 21 гол у 53 матчах, зіграних у футболці клубу зі Стамбула, і додав до своєї бомбардирської результативності вісім результативних передач.

Усього за збірну Боснії та Герцеговини він зіграв 141 матч та забив 68 м'ячів.