Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»

У трьох претендентів на місце в Лізі чемпіонів по 16 очок
Футбол Прімера
09 жовтня 21:27
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Фото - AFP

У восьмому турі іспанської Приклади «Бетис» на виїзді зіграв внічию з «Вальядолідом». «Сосьєдад» удома здолав «Вільярреал».

У першому таймі захисник андалусійців Песселья залишив свою команду в меншості. Це не дозволило фавориту здобути перемогу.

Ключовий епізод протистояння «Сосьєдада» та «Вільярреала» також трапився у першому таймі. Браїс Мендес забив єдиний м'яч у зустрічі.

«Сосьєдад» набрав 16 очок і наздогнав «Бетис» і «Атлетико» в боротьбі за Лігу чемпіонів. «Вільярреал» лише дев'ятий.

Примера, 8 тур

«Вальядолід» – «Бетис» 0:0

Видалення: Песселья

«Сосьєдад» – «Вільярреал» 1:0

Гол: Браїс Мендес, 33

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Бетіс Вільярреал Реал Сосьедад Реал Вальядолід

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Бетис» несподівано поступився «Сельті» та не наздогнав «Реал» у турнірній таблиці
«Бетис» несподівано поступився «Сельті» та не наздогнав «Реал» у турнірній таблиці
Футбол Прімера
02 жовтня 19:10
«Вільярреал» втратив очки з «Севільєю» в матчі-розігріві перед мадридським дербі
«Вільярреал» втратив очки з «Севільєю» в матчі-розігріві перед мадридським дербі
Футбол Прімера
18 вересня 19:11
Капітан «Бетіса» став найстаршим автором голу в історії Ліги Європи і Кубка UEFA
Капітан «Бетіса» став найстаршим автором голу в історії Ліги Європи і Кубка UEFA
Футбол Ліга Європи UEFA
16 вересня 00:30
«Бетис» дотиснув «Вільярреал» і наблизився до «Барселони»
«Бетис» дотиснув «Вільярреал» і наблизився до «Барселони»
Футбол Прімера
11 вересня 23:57

Новини: Футбол

«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
Прімера
09 жовтня 23:57
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
Серія А
09 жовтня 23:42
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1
09 жовтня 23:41
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 22:56
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга
09 жовтня 22:28
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 21:51
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Прімера
09 жовтня 21:27
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Серія А
09 жовтня 20:56
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 20:31
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини