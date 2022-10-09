Ліга Європи. «Арсенал» без Зінченка розгромив «Буде-Глімт», «Рома» в Римі на останніх хвилинах програла «Бетісу»
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
У трьох претендентів на місце в Лізі чемпіонів по 16 очок
Фото - AFP
У восьмому турі іспанської Приклади «Бетис» на виїзді зіграв внічию з «Вальядолідом». «Сосьєдад» удома здолав «Вільярреал».
У першому таймі захисник андалусійців Песселья залишив свою команду в меншості. Це не дозволило фавориту здобути перемогу.
Ключовий епізод протистояння «Сосьєдада» та «Вільярреала» також трапився у першому таймі. Браїс Мендес забив єдиний м'яч у зустрічі.
«Сосьєдад» набрав 16 очок і наздогнав «Бетис» і «Атлетико» в боротьбі за Лігу чемпіонів. «Вільярреал» лише дев'ятий.
Примера, 8 тур
«Вальядолід» – «Бетис» 0:0
Видалення: Песселья
«Сосьєдад» – «Вільярреал» 1:0
Гол: Браїс Мендес, 33
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