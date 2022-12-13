Призначать Шевченко? Польща залишилася без тренера після ЧС-2022

Міхневич покинув команду

Збірна Польщі залишилася без тренера.

Чеслав Міхневич покинув команду. Він працював з нею з березня і провів ЧС-2022. Польща в 1/8 фіналу вилетіла від Франції (1:3).

На сайті Федерації футболу Польщі повідомили, що контракт з Міхневичем не продовжили. Збірна залишилася без тренера.

Про нового тренера буде відомо до весни.

Їм може стати Андрій Шевченко.