Призначать Шевченко? Польща залишилася без тренера після ЧС-2022

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Міхневич покинув команду
13 грудня 19:28
Збірна Польщі залишилася без тренера.
Чеслав Міхневич покинув команду. Він працював з нею з березня і провів ЧС-2022. Польща в 1/8 фіналу вилетіла від Франції (1:3).
На сайті Федерації футболу Польщі повідомили, що контракт з Міхневичем не продовжили. Збірна залишилася без тренера.
Про нового тренера буде відомо до весни.
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