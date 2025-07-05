Сергій Стаднюк

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу ПСЖ впевнено переграв Баварію.

Матч пройшов у рівній боротьбі, але ключові події, окрім незарахованого голу Упамекано, розгорнулися наприкінці зустрічі. На 78-й хвилині Дуе відкрив рахунок після вдалої трьохходівки парижан.

Надалі емоції взяли гору: Пачо отримав червону картку на 83-й хвилині, а вже в компенсований час вилучили і Люка Ернандеса. Коли у мюнхенців було на одного гравця більше забив Кейн, однак і цього разу взяття воріт було скасовано через офсайд.

Крапку у зустрічі поставив Дембеле, реалізувавши швидку контратаку з неймовірним сольним проходом Хакімі на 97-й хвилині. Мюллер міг ще й заробити пенальті, але арбітр Тейлор після перегляду VAR скасував власне рішення.

ПСЖ вийшов до півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 і зіграє з переможцем пари Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд.

Клубний чемпіонат світу, чвертьфінал

ПСЖ – Баварія 2:0

Голи: Дуе, 78, Дембеле, 90+7

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс (Заїр-Емері, 80), Дуе (Ернандес, 80), Барколя (Дембеле, 70), Кварацхелія (Бералдо, 84)

Баварія: Ноєр, Лаймер, Упамекано, Та, Станішич (Бое, 34; Геррейру, 88), Кімміх, Павлович (Горецка, 80), Олісе, Мусіала (Гнабрі, 46), Коман (Мюллер, 80), Кейн

Попередження: Дуе – Лаймер

Вилучення: Пачо, 83, Люка Ернандес, 90+2

Огляд матчу буде доступний на сторінці події ПСЖ – Баварія.