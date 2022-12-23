ПСЖ хоче купити колишнього гравця «Шахтаря»

Фред може переїхати до французького чемпіонату

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред може стати гравцем ПСЖ, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, парижани давно стежать за півзахисником. МЮ готовий продати Фреда в тому випадку, якщо ПСЖ заплатить за нього не менше 30 мільйонів фунтів.

Фред перейшов в Манчестер Юнайтед з Шахтаря в 2018 році за 59 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Фред в 11 матчах за МЮ забив 1 м'яч. Кілька днів тому Фред продовжив контракт з МЮ до 2024 року.