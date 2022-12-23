Фред – про вихід Роналду зі стадіону: «Це частина футболу»
ПСЖ хоче купити колишнього гравця «Шахтаря»
Фред може переїхати до французького чемпіонату
23 грудня 14:00
Хавбек Манчестер Юнайтед Фред може стати гравцем ПСЖ, повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, парижани давно стежать за півзахисником. МЮ готовий продати Фреда в тому випадку, якщо ПСЖ заплатить за нього не менше 30 мільйонів фунтів.
Фред перейшов в Манчестер Юнайтед з Шахтаря в 2018 році за 59 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Фред в 11 матчах за МЮ забив 1 м'яч. Кілька днів тому Фред продовжив контракт з МЮ до 2024 року.