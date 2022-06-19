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ПСЖ хоче перехопити гравця у «Ман Сіті»

Французи вже звернулися до нинішнього клубу футболіста
Футбол Ліга 1
09:58
ПСЖ хоче перехопити гравця у «Ман Сіті»

ПСЖ зробив запит в «Лідс» з приводу можливого трансферу півзахисника Келвіна Філліпса, повідомляє BeFoot.

Французький клуб в боротьбі за 26-річного англійця змагатиметься з «Манчестер Сіті», для якого це пріоритетна мета.

Відзначимо, що «Ман Сіті» планує витратити на Філліпса 45-50 мільйонів фунтів.

Чинний контракт Філліпса з «Лідсом» завершується влітку 2024 року. У минулому сезоні футболіст провів 23 матчі, забив один м'яч і зробив одну гольову передачу.

Карен Агабекян
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Теги

Манчестер Сіті ПСЖ

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