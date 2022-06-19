Власники «Манчестер Сіті» придбали «Палермо»
ПСЖ хоче перехопити гравця у «Ман Сіті»
Французи вже звернулися до нинішнього клубу футболіста
ПСЖ зробив запит в «Лідс» з приводу можливого трансферу півзахисника Келвіна Філліпса, повідомляє BeFoot.
Французький клуб в боротьбі за 26-річного англійця змагатиметься з «Манчестер Сіті», для якого це пріоритетна мета.
Відзначимо, що «Ман Сіті» планує витратити на Філліпса 45-50 мільйонів фунтів.
Чинний контракт Філліпса з «Лідсом» завершується влітку 2024 року. У минулому сезоні футболіст провів 23 матчі, забив один м'яч і зробив одну гольову передачу.
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