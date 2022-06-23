ПСЖ хоче продати Неймара. На бразильця знайшовся претендент
Туринський «Ювентус» розглядає можливість трансферу Неймара з ПСЖ. Про це повідомляє Diario Sport.
Головний тренер команди Массіміліано Аллегрі просить керівництво клубу підійняти загальний рівень команди. Перехід 30-річного бразильця може в цьому допомогти.
ПСЖ готовий відпустити гравця, однак для трансферу необхідно, щоб Неймар пішов на зменшення зарплатні. Контракт бразильця з парижанами підписаний до 2025 року з можливістю продовження ще на рік.
В минулому сезоні він забив 13 м’ячів і здійснив 8 асистів в 28 матчах Ліги 1 і Ліги чемпіонів.
Окрім цього повідомляється про інтерес «Ювентуса» до повернення Кріштіану Роналду. Однак наразі клуб зосереджений на підписаннях Поля Погба і Анхеля ді Марії.
Раніше Зінедін Зідан відмовився очолити ПСЖ.
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