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ПСЖ хоче продати Неймара. На бразильця знайшовся претендент

Однак гравцю доведеться піти на зниження зарплатні
Футбол Серія А
07:25
ПСЖ хоче продати Неймара. На бразильця знайшовся претендент

Туринський «Ювентус» розглядає можливість трансферу Неймара з ПСЖ. Про це повідомляє Diario Sport.

Головний тренер команди Массіміліано Аллегрі просить керівництво клубу підійняти загальний рівень команди. Перехід 30-річного бразильця може в цьому допомогти.

ПСЖ готовий відпустити гравця, однак для трансферу необхідно, щоб Неймар пішов на зменшення зарплатні. Контракт бразильця з парижанами підписаний до 2025 року з можливістю продовження ще на рік.

В минулому сезоні він забив 13 м’ячів і здійснив 8 асистів в 28 матчах Ліги 1 і Ліги чемпіонів.

Окрім цього повідомляється про інтерес «Ювентуса» до повернення Кріштіану Роналду. Однак наразі клуб зосереджений на підписаннях Поля Погба і Анхеля ді Марії.

Раніше Зінедін Зідан відмовився очолити ПСЖ.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Неймар Ювентус ПСЖ

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