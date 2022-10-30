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ПСЖ хоче стати останнім клубом в кар'єрі Мессі

Парижани мають намір продовжити контракт з аргентинцем
Футбол Ліга 1
30 жовтня 13:59
ПСЖ хоче стати останнім клубом в кар'єрі Мессі

ПСЖ хоче продовжити контракт з Ліонелем Мессі, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, ПСЖ хоче підписати нову угоду з аргентинцем ще на 2 роки після ЧС-2022.

Справа в тому, що ПСЖ хоче стати останнім клубом в кар'єрі Мессі для того, щоб залучати футболіста до клубної діяльності після завершення кар'єри і також для асоціації Мессі саме з ПСЖ.

Раніше була інформація, що «Барселона» спробує повернутися Мессі взимку.

Петро Приходько
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Ліонель Мессі ПСЖ

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