Турецький Галатасарай виявляє інтерес до російського воротаря ПСЖ Матвія Сафонова, про це пише видання Biyogala.

Проте, як зазначає джерело, у списку пріоритетних цілей у стамбульського клубу знаходяться Джордж Петрович із Челсі та Еміліано Мартінес, який виступає за Астон Віллу. Лише у разі невдачі на переговорах із цими двома кандидатами Галатасарай може переключитися на Сафонова, який представляє збірну країни-агресора.

Минулого сезону 2024/25 Сафонов відіграв 17 матчів за клуб, у яких пропустив 13 м'ячів.

Раніше також повідомлялося, що керівництво ПСЖ зробило остаточний вибір між Іллею Забарним та Матвієм Сафоновим.