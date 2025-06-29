ПСЖ має проблеми з продажем російського голкіпера
Галатасарай віддав пріоритет підписанню Джордже Петровича та Еміліано Мартінеса
близько 1 години тому
Матвій Сафонов/фото: ПСЖ
Турецький Галатасарай виявляє інтерес до російського воротаря ПСЖ Матвія Сафонова, про це пише видання Biyogala.
Проте, як зазначає джерело, у списку пріоритетних цілей у стамбульського клубу знаходяться Джордж Петрович із Челсі та Еміліано Мартінес, який виступає за Астон Віллу. Лише у разі невдачі на переговорах із цими двома кандидатами Галатасарай може переключитися на Сафонова, який представляє збірну країни-агресора.
Минулого сезону 2024/25 Сафонов відіграв 17 матчів за клуб, у яких пропустив 13 м'ячів.
Раніше також повідомлялося, що керівництво ПСЖ зробило остаточний вибір між Іллею Забарним та Матвієм Сафоновим.
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