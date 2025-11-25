Парі Сен-Жермен офіційно презентував четвертий комплект форми на сезон 2025/2026, створений спільно з Jordan Brand.

За описом клубу, футболка виконана переважно у чорному кольорі з антрацитовими акцентами та відтінками рожевого. Центральна червона смуга надає комплекту чистий та виразний вигляд, ставлячи тонкий сучасний акцент на традиційному дизайні клубу.

Футболка вперше використовує техніку Cross-Dye, яка створює тонкі контрасти та унікальні текстурні ефекти. Новий комплект замінює синю футболку з крильцями, що мала великий успіх у попередньому сезоні.

Після 13 матчів у французькій Лізі 1 ПСЖ набрав 30 очок і очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції.

Свій наступний поєдинок команда Іллі Забарного проведе у Лізі чемпіонів проти Тоттенгема. Гра відбудеться у середу, 26 листопада, початок о 22:00.