ПСЖ розгромив Атлетіко у стартовому турі Клубного чемпіонату світу
Рахунок 4:0 — впевнена перемога парижан
близько 1 години тому
Пари Сен-Жермен успішно стартував на Клубному чемпіонаті світу-2025, розгромивши мадридський Атлетіко у першому турі групи B з рахунком 4:0.
Французький клуб відкрив рахунок вже на 19-й хвилині — Фабіан Руїс пробив низом у кут після асиста Хвічи Кварацхелії.
Наприкінці першого тайму Вітінья подвоїв перевагу після сольного проходу.
У другому таймі Атлетіко скоротив відставання, однак гол скасували після перегляду VAR. Наприкінці зустрічі ПСЖ забив ще два голи. Відзначилися Маюлю та Лі Кан Ін.
Клубний чемпіонат світу-2025
1-й тур, група B
ПСЖ (Париж, Франція) — Атлетіко (Мадрид, Іспанія) — 4:0 (Фабіан Руїс 19, Вітінья 43, Маюлю 88, Лі Кан Ін 90+7 пен)
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