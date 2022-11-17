Кубок ліги. «Тоттенгем» і «Вест Гем» сенсаційно вилетіли. «Ліверпуль» проліз лише по пенальті
ПСЖ та «Ювентус» націлилися на півзахисника «Ліверпуля»
27-річний гвінеєць може покинути мерсисайдський клуб на правах вільного агента
17 листопада 14:35
Набі Кейта / Фото - indianexpressПСЖ та «Ювентус» планують підписати півзахисника «Ліверпуля» Набі Кейта. Обидва клуби мають намір укласти угоду з гравцем наступного літа на правах вільного агента.
Крім ПСЖ і «Ювентуса», в послугах 27-річного гвінейця також зацікавлені клуби німецької Бундесліги, де Набі раніше виступав у складі «Лейпцига» до переїзду в АПЛ. Про це повідомляє Goal.com.
В кінці сезону у Кейта закінчується контракт з мерсисайдським клубом. Боси клубу мають намір зберегти хавбека, але сам футболіст незадоволений кількістю свого ігрового часу.
Нагадаємо, у «Ліверпуля» незабаром зміниться власник. Американська компанія Fenway Sports Group, президентом якої є Джон Генрі, виставила клуб на продаж.
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