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ПСЖ та «Ювентус» націлилися на півзахисника «Ліверпуля»

27-річний гвінеєць може покинути мерсисайдський клуб на правах вільного агента
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 листопада 14:35
ПСЖ та «Ювентус» націлилися на півзахисника «Ліверпуля»
Набі Кейта / Фото - indianexpress
ПСЖ та «Ювентус» планують підписати півзахисника «Ліверпуля» Набі Кейта. Обидва клуби мають намір укласти угоду з гравцем наступного літа на правах вільного агента.

Крім ПСЖ і «Ювентуса», в послугах 27-річного гвінейця також зацікавлені клуби німецької Бундесліги, де Набі раніше виступав у складі «Лейпцига» до переїзду в АПЛ. Про це повідомляє Goal.com.

В кінці сезону у Кейта закінчується контракт з мерсисайдським клубом. Боси клубу мають намір зберегти хавбека, але сам футболіст незадоволений кількістю свого ігрового часу.

Нагадаємо, у «Ліверпуля» незабаром зміниться власник. Американська компанія Fenway Sports Group, президентом якої є Джон Генрі, виставила клуб на продаж.
Володимир Кириченко
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Теги

Ліверпуль Набі Кейта ПСЖ Ювентус

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