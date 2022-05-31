ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро

Минулий сезон португалець провів у складі парижан на правах оренди

Нуну Мендеш / Фото - ПСЖ

Захисник Нуну Мендеш став повноцінним гравцем ПСЖ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулий сезон 19-річний гравець провів на правах оренди з лісабонського «Спортингу». Парижани активували право викупу за 40 мільйонів євро.

Португалець відрізняється своєю універсальністю. Може закрити всю ліву бровку, а також позицію центрального захисника.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Неймар може стати гравцем «Челсі».