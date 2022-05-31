Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро
Минулий сезон португалець провів у складі парижан на правах оренди
Нуну Мендеш / Фото - ПСЖ
Захисник Нуну Мендеш став повноцінним гравцем ПСЖ. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Минулий сезон 19-річний гравець провів на правах оренди з лісабонського «Спортингу». Парижани активували право викупу за 40 мільйонів євро.
Португалець відрізняється своєю універсальністю. Може закрити всю ліву бровку, а також позицію центрального захисника.
Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Неймар може стати гравцем «Челсі».
Коментарі 0