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ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро

Минулий сезон португалець провів у складі парижан на правах оренди
Футбол Ліга 1
18:59
ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро
Нуну Мендеш / Фото - ПСЖ

Захисник Нуну Мендеш став повноцінним гравцем ПСЖ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулий сезон 19-річний гравець провів на правах оренди з лісабонського «Спортингу». Парижани активували право викупу за 40 мільйонів євро.

Португалець відрізняється своєю універсальністю. Може закрити всю ліву бровку, а також позицію центрального захисника.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Неймар може стати гравцем «Челсі»

Сергій Стаднюк
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ПСЖ Нуну Мендеш

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