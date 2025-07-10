Пушич, перевдягайся! Туран не здивував складом на перший матч на чолі Шахтаря
На турецького фахівця одразу чекає зустріч, від якої може залежати весь подальший сезон
40 хвилин тому
У першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар у Любляні прийме фінський Ільвес. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.
Новий головний тренер «гірників» Арда Туран визначився зі складом на свій дебютний матч на чолі команди. Він повністю повторив те, що ми бачили за Маріно Пушича. Хіба що можна відзначити повернення Юхима Коноплі до основи.
⚒️ Шахтар
Стартовий склад: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон, Кевін, Судаков, Бондаренко, Аліссон, Кауан Еліас.
Запасні: Фесюн, Баглай, Азаров, Вінісіус, Грам, Егіналдо, Очеретько, Назарина, Педрінью, Невертон, Траоре.
😸 Ільвес
Стартовий склад: Віртанен, Рале, Вяйсянен, Мяенпяя, Юккола, Попович, Ветелі, Валліус, Стьопін, Ро. Ріскі, Седербек
Запасні: Кркаліч, Вяйрюнен, Хютонен, Ала-Мюллюмякі, Міеттунен, Улунду, Акіньємі, Канга, Аспгрен.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 10 липня, на сторінці події Шахтар – Ільвес на Xsport. Початок – о 21:00.