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«Радий прийняти участь як амбасадор українського спорту». Благодійний матч з Шевченко зібрав понад 19 мільйонів доларів

Команда Андрія перемогла
Футбол Футбол в Європі
16:47
«Радий прийняти участь як амбасадор українського спорту». Благодійний матч з Шевченко зібрав понад 19 мільйонів доларів
Фото: twitter.com/socceraid

Легенда українського футболу Андрій Шевченко в своєму Instagram висловився про благодійний матч, в якому українець зі збірною світу переміг команду Англії в серії пенальті:

Я дуже пишаюся тим, що взяв участь у благодійному матчі Soccer Aid 2022 разом із багатьма своїми колишніми одноклубниками, друзями та чемпіонами, як представник світу футболу та амбасадор українського спорту. Завдяки вашій підтримці ми досягли рекорду в 15,673,728 фунтів стерлінгів (понад 19 мільйонів доларів) в історії Soccer Aid.

Нагадаємо, що Soccer Aid під егідою британського відділу UNICEF збирає кошти на допомогу дітям, в тому числі і українським біженцям після повномасштабного вторгнення росії. Шевченко ж також є першим послом UNITED24.

Олег Шумейко-молодший
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Андрій Шевченко

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