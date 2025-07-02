Павло Василенко

Один з найкращих хорватських півзахисників в історії Іван Ракітіч офіційно завершив свою ігрову кар'єру. Тренер Хайдука Гонсало Гарсія підтвердив цю новину в інтерв'ю телеканалу Nova TV.

Після того, як 1 липня закінчився його контракт з Хайдуком, протягом кількох тижнів ходили чутки про його майбутнє, але тепер все ясно – Ракітіч йде з професійного футболу.

«Ракітіч завершує кар'єру. Він надзвичайно розумний, чудово відчуває гру та розуміє футбол. Зізнаюся, він – одна з головних причин, через які я прийняв пропозицію Хайдука. Однак перехід від бутс до костюма ніколи не буває легким», – сказав тренер команди.

Символічне прощання з активною грою відбулося 19 травня після матчу з Рієкою. Після фінального свистка 37-річний Ракітіч залишився один на лаві запасних – із спрямованим на поле поглядом та сльозами на очах.

Загалом він зіграв 39 ігор за Хайдук, забивши два м'ячі та віддавши п'ять результативних передач.

Ракітіч не прощається із футболом – він просто змінює свою роль. Він залишиться у спортивному відділі Хайдука, де працюватиме помічником нещодавно призначеного члена спортивної ради Горана Вучевіча. Його досвід, авторитет та глобальні контакти стануть великим активом для майбутнього клубу.

У своїй кар'єрі Ракітіч також виступав за Базель, Шальке, Севілью, Барселону, Аль-Шабаб та збірну Хорватії.