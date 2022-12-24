Раньєрі очолив «Кальярі». Він вивів клуб в Серію А 30 років тому

71-річний тренер продовжить працювати

«Кальярі» призначив головним тренером Клаудіо Раньєрі.

Угода з 71-річним тренером розраховано до 2025-го року. команда грає в Серії Б і займає лише 14-е місце.

Італієць вдруге в кар'єрі очолив «Кальярі». Він тренував команду в період з 1988 по 1991-й роки. За цей час він вивів команду з 3-го дивізіону в Серію А.

Раніше Раньєрі працював в АПЛ. Він очолював «Уотфорд», який покинув на початку року.

В Італії також він тренував «Інтер», «Рому», «Ювентус» та інші команди.