74-річний Ходжсон очолить клуб АПЛ, який звільнив Раньєрі
Раньєрі очолив «Кальярі». Він вивів клуб в Серію А 30 років тому
71-річний тренер продовжить працювати
«Кальярі» призначив головним тренером Клаудіо Раньєрі.
Угода з 71-річним тренером розраховано до 2025-го року. команда грає в Серії Б і займає лише 14-е місце.
Італієць вдруге в кар'єрі очолив «Кальярі». Він тренував команду в період з 1988 по 1991-й роки. За цей час він вивів команду з 3-го дивізіону в Серію А.
Раніше Раньєрі працював в АПЛ. Він очолював «Уотфорд», який покинув на початку року.
В Італії також він тренував «Інтер», «Рому», «Ювентус» та інші команди.
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