Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вирішив, де бажає продовжити свою кар'єру. За інформацією Transfer News Live з посиланням на El Nacional, 27-річний англієць повідомив своїм агентам, що його цікавить виключно трансфер до Барселони.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Рашфорда за 40 мільйонів євро. У свою чергу, Барселона розглядає варіант із підписанням англійця, однак наразі без конкретних переговорів.

Другу половину минулого сезону форвард провів в оренді в Астон Віллі, яка вирішила не викуповувати його контракт. Діючий контракт Рашфорда з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2028 року.