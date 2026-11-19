Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас може повернутися до Реала. За інформацією Mundo Deportivo, керівництво мадридського клубу вже обговорює можливість зворотного трансферу аргентинця.

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Минулого літа Комо викупив у Реала решту прав на футболіста за 60 мільйонів євро. Водночас мадридці зберегли опцію зворотного викупу за 80 мільйонів євро, яка діє до липня 2027 року. Очікується, що Реал може скористатися цією можливістю: раніше клуб мав змогу повернути Паса за дев’ять мільйонів євро, але не зробив цього.

У нинішньому сезоні 22-річний аргентинець демонструє високу результативність. У 14 матчах за Комо він забив шість голів і віддав вісім результативних передач. У Реалі Паса вважають одним із найперспективніших молодих футболістів свого покоління.

Аргентинські вболівальники також пов’язують із півзахисником майбутнє збірної. Його називають одним із кандидатів на культовий десятий номер після завершення виступів Ліонеля Мессі, хоча офіційно цей номер Паса ще не отримав.

Під час матчу проти Беніну, який відбувся на початку жовтня 2026 року та став останнім для Мессі за національну команду, капітан збірної віддав гольову передачу саме Пасу. Аргентинець забив у переможній зустрічі, що завершилася з рахунком 3:0.