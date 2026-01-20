Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів Реал влаштував Монако справжній розгром на Бернабеу – 6:1, зробивши серйозну заявку на статус одного з найяскравіших матчів туру.

Господарі дуже швидко відкрили рахунок. Уже на 5-й хвилині Кіліан Мбаппе реалізував свій момент і задав тон зустрічі. Монако намагався оговтатися, але Реал продовжував тиснути, і на 26-й хвилині француз оформив дубль у ворота колишнього клубу. Цього разу після передачі Вінісіуса, який почав збирати асисти ще до перерви.

Після відпочинку перевага мадридців тільки зростала. На 51-й хвилині Реал забив утретє: Мастантуоно точно завершив атаку, а бразилець записав на свій рахунок ще один асист. Уже за чотири хвилини рахунок став 4:0 –Керер зрізав м’яч у власні ворота після небезпечної спроби Вінісіуса, і цей епізод фактично добив гостей психологічно. На 63-й хвилині сам Вінісіус Жуніор додав до двох результативних передач ще й гол, зробивши рахунок 5:0. Монако все ж оформив «гол престижу»: на 72-й хвилині Тезе вразив ворота, але на характер гри це не вплинуло. Крапку в матчі поставив Джуд Беллінгем, який на 80-й хвилині довів рахунок до підсумкових 6:1.

Реал набрав 15 очок і вийшов на другу позицію в Лізі чемпіонів, однак у Баварії ще є матч у запасі. Монако (9) посідає 20-те місце.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, сьомий тур

Реал – Монако 6:1

Голи: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Вінісіус Жуніор, 63, Беллінгем 80 – Тезе, 72

Реал: Куртуа, Вальверде (Месонеро, 83), Асенсіо (Себальйос, 46), Хейсен, Камавінга (Фран, 76), Чуамені, Гюлер (Карвахаль, 76), Беллінгем, Мастантуоно (Гонсало, 71), Вінісіус, Мбаппе

Монако: Кен, Вандерсон (Ваттара, 61), Керер, Дайер, Кайо Енріке, Акліуш, Закарія (Бамба, 73), Тезе, 404 (Мышаль, 84), Фаті (Кулібалі, 61), Балогун (Іленікена 73)

Попередження: Беллінгем, 45 – Закарія, 33