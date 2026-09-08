Господарі чудово розпочали зустріч. Після помилки захисту Інтера м'яч опинився у Діаса, який одразу знайшов у штрафному майданчику Мбаппе. Француз не пробачив супернику та відкрив рахунок.

Реал здобув перемогу над Інтером у першому турі Ліги чемпіонів. Мадридці на «Бернабеу» двічі скористалися помилками суперника, а в підсумку втримали перевагу – 2:1.

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Через дев'ять хвилин Реал забив удруге. Цього разу воротар Інтера Мартінес опинився з м'ячем перед власними воротами, чим скористався Вальверде. Півзахисник подвоїв перевагу мадридців.

Після цього Інтер перехопив ініціативу. Гості контролювали м'яч до 70% часу в першому таймі та створили кілька хороших моментів, однак відзначитися не змогли.

Після перерви Реал мав нагоди збільшити перевагу, але не скористався ними. Інтер, своєю чергою, забив: Карлос Аугусто реалізував передачу Лаутаро Мартінеса та скоротив відставання.

Втім, на більше гостям не вистачило часу. Реал втримав перемогу 2:1 і розпочав єврокубковий сезон із трьох очок.

В інших матчах дортмундська Боруссія перемогла Вільярреал (3:2), Бетіс здолав Лілль (3:2), а Манчестер Сіті обіграв Порту (2:0).

Ліга чемпіонів, 1-й тур

Реал – Інтер – 2:1

Голи: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 – Аугусто, 77.

Лілль – Бетіс – 2:3

Голи: Уеда, 12, Александро, 36 – Бартра, 33, 49, Перротт, 53.

Порту – Манчестер Сіті – 0:2

Голи: Голанд, 47, 90+1.

Боруссія Д – Вільярреал – 3:2

Голи: Вейга, 53 (автогол), Гірассі, 80, 85 (пенальті) – Моуріньо, 66, Гірассі, 90+3 (автогол).