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«Реал» готовий витратити на трансфер Мбаппе 1 мільярд євро

У суму входить і вартість переходу, і зарплата футболіста
Футбол Прімера
22 грудня 11:56
«Реал» готовий витратити на трансфер Мбаппе 1 мільярд євро

Мадридський Реал готовий витратити на трансфер форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе 1 мільярд євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Президент мадридського клубу Флорентіно Перес не боїться, що доведеться витратити такі гроші.

У 1 мільярд євро входить сума трансферу, зарплата футболіста за кілька років і додаткові витрати на його придбання.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 Мбаппе зробив хет-трик і став кращим бомбардиром турніру. Після фіналу француз вже повернувся в розташування ПСЖ і тренується з командою.

Петро Приходько
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Теги

Кіліан Мбаппе Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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