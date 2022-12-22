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«Реал» готовий витратити на трансфер Мбаппе 1 мільярд євро
У суму входить і вартість переходу, і зарплата футболіста
Мадридський Реал готовий витратити на трансфер форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе 1 мільярд євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Президент мадридського клубу Флорентіно Перес не боїться, що доведеться витратити такі гроші.
У 1 мільярд євро входить сума трансферу, зарплата футболіста за кілька років і додаткові витрати на його придбання.
Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 Мбаппе зробив хет-трик і став кращим бомбардиром турніру. Після фіналу француз вже повернувся в розташування ПСЖ і тренується з командою.