Олександр Сукманський

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Реал Мадрид продовжує перемагати

Реал Мадрид підходить до матчу Ліги чемпіонів з ПСВ на тлі дев'ятиматчевої переможної серії в усіх турнірах. У суботу мадридці здобули непросту перемогу над Сельтою в чемпіонаті Іспанії, вирвавши три очки наприкінці зустрічі – 2:1.

У Лізі чемпіонів команда також демонструє хороші результати. Реал виграв три з чотирьох матчів основного раунду, що дозволяє йому розраховувати на прямий вихід до 1/8 фіналу. Водночас сім пропущених м'ячів у цих поєдинках залишаються приводом для занепокоєння.

На домашньому стадіоні Сантьяго Бернабеу мадридці цього сезону взагалі не втрачають очок. Реал переміг у всіх восьми матчах на власному полі в усіх турнірах. Серед цих результатів – перемоги над Інтером (2:1) та Лейпцигом (4:1) у Лізі чемпіонів.

ПСВ успішний у Нідерландах, але має проблеми в Європі

ПСВ упевнено очолює чемпіонат Нідерландів і демонструє високу результативність у національній першості. У трьох останніх матчах Ередивізі команда забила 16 голів і здобула три перемоги.

Однак у Лізі чемпіонів підопічні Петера Боса поки не можуть показати аналогічну гру. Після чотирьох турів на їхньому рахунку одна перемога, одна нічия та дві поразки. Команда забила лише три м'ячі та перебуває безпосередньо поблизу межі першої 24-ки турнірної таблиці.

У попередньому турі ПСВ поступився Брюгге з рахунком 1:2. Ця поразка стала п'ятою для нідерландців в останніх семи матчах Ліги чемпіонів. На цьому відрізку вони також здобули одну перемогу та одну нічию.

Водночас виїзні виступи ПСВ у єврокубку мають дещо кращий вигляд. В останніх семи гостьових матчах команда двічі перемогла, тричі зіграла внічию та зазнала двох поразок. Зокрема, у попередньому виїзному поєдинку нідерландці обіграли Порту.

Історія протистоянь Реала та ПСВ

Команди не зустрічалися з чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів сезону 1988/89.

За всю історію протистоянь Реал програв ПСВ лише один із восьми матчів. Мадридці здобули три перемоги та чотири рази зіграли внічию.

Особливо переконливо іспанський клуб виступав у домашніх зустрічах: три перемоги та одна нічия. Таким чином, ПСВ ще жодного разу не перемагав Реал на його полі.

Цікаві статистичні факти перед матчем

У трьох із чотирьох матчів поточного розіграшу Ліги чемпіонів Реал завдав рівно вісім ударів у площину воріт.

Чотири з п'яти останніх домашніх матчів мадридців у Лізі чемпіонів завершилися з однаковою кількістю забитих м'ячів – трьома.

ПСВ ще жодного разу не забивав у першому таймі матчів поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

У чотирьох із шести останніх виїзних матчів ПСВ у Лізі чемпіонів команда пропускала рівно один гол.

Мбаппе та Тіль можуть стати ключовими гравцями

Однією з головних загроз для оборони ПСВ буде Кіліан Мбаппе. Француз забив чотири голи в чотирьох матчах поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Крім того, три з його останніх чотирьох голів у всіх турнірах припали на відрізок із 70-ї до 90-ї хвилини.

У складі нідерландців варто звернути увагу на Гуса Тіля. Саме він забив переможний м'яч ПСВ у виїзному матчі проти Порту. В останніх семи поєдинках футболіст записав на свій рахунок п'ять результативних дій – три голи та дві гольові передачі.

Також показово, що чотири з шести останніх голів Тіля були забиті в період із 20-ї до 30-ї хвилини.

Кадрова ситуація перед матчем

У Реала немає нових кадрових проблем перед зустріччю з ПСВ.

Натомість участь Мауро Жуніора в матчі залишається під питанням. Футболіст ПСВ був замінений ще в першому таймі попереднього поєдинку чемпіонату проти Неймегена.

Прогноз на матч Реал Мадрид – ПСВ

Реал підходить до зустрічі в статусі фаворита завдяки переможній серії та бездоганним домашнім результатам цього сезону. Водночас ПСВ має достатній атакувальний потенціал, щоб створити проблеми мадридській обороні. Матчі Реала в поточному розіграші Ліги чемпіонів у середньому приносять п'ять голів. З огляду на цю статистику, одним із можливих варіантів прогнозу є тотал більше 4,5 гола.

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На матч Реал vs ПСВ аналітики GGBET дають такі оцінки: перемога Реала — 1.15, перемога ПСВ — 15.5. Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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