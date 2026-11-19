Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені продовжить виступати за клуб. Французький футболіст підписав нову угоду, яка діятиме до 30 червня 2032 року, повідомляє пресслужба «вершкових».

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Реал оголосив про продовження співпраці з гравцем, який приєднався до мадридської команди у 2022 році. За п’ять сезонів у її складі Чуамені провів 205 матчів і допоміг клубу здобути вісім трофеїв.

Разом із Реалом півзахисник виграв Лігу чемпіонів, два клубні чемпіонати світу та два Суперкубки УЄФА. Також у його доробку з мадридцями перемоги в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Іспанії.

На міжнародному рівні 26-річний Чуамені провів 50 поєдинків за збірну Франції. У складі національної команди він став переможцем Ліги націй у 2021 році.

А Жозе Моурінью хоче врятувати Луніна від лави запасних. Українець може отримати шанс у Реалі.