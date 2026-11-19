Реал офіційно визначився з майбутнім ключового гравця центру поля
Стало відомо, чи продовжить француз виступи у клубі
Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені продовжить виступати за клуб. Французький футболіст підписав нову угоду, яка діятиме до 30 червня 2032 року, повідомляє пресслужба «вершкових».
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Реал оголосив про продовження співпраці з гравцем, який приєднався до мадридської команди у 2022 році. За п’ять сезонів у її складі Чуамені провів 205 матчів і допоміг клубу здобути вісім трофеїв.
Разом із Реалом півзахисник виграв Лігу чемпіонів, два клубні чемпіонати світу та два Суперкубки УЄФА. Також у його доробку з мадридцями перемоги в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Іспанії.
На міжнародному рівні 26-річний Чуамені провів 50 поєдинків за збірну Франції. У складі національної команди він став переможцем Ліги націй у 2021 році.
А Жозе Моурінью хоче врятувати Луніна від лави запасних. Українець може отримати шанс у Реалі.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026.