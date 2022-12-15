«Реал» дозволив Бензема зіграти в фіналі ЧС-2022
«Реал» викупить у «Шахтаря» Вінісіуса
У цьому впевнено іспанське видання
«Реал» може викупити у «Шахтаря» захисника Вінісіуса Тобіаса.
Іспанське видання AS впевнено, що мадридці скористаються таким правом. Його бачать майбутнім основним гравцем команди.
Експерти видання пишуть, що Тобіас – майбутнє клубу. Правий захисник – найкраща заміна Дані Карвахалю.
«Реалу» доведеться викласти 18 мільйонів євро за гравця «Шахтаря». На даний момент він грає в молодіжній команді.
Правда, в клубі не сильно задоволені прогресом футболіста.
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