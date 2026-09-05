Павло Василенко

Бетіс здобув сенсаційну перемогу над Реалом у 4-му турі Ла Ліги. Команда з Севільї на власному полі переграла мадридців із рахунком 1:0, завдавши їм першої поразки в новому сезоні.

На 68-й хвилині на поле вийшов Трой Пtрротт, а вже через 13 хвилин саме він відкрив рахунок. Ірландець опинився першим на добиванні після сейва Тібо Куртуа та влучно пробив у сітку.