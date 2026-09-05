Реал з нереалізованим пенальті Мбаппе програв Бетісу та зазнав першої поразки після повернення Моурінью
Долю поєдинку вирішив один м’яч
Бетіс здобув сенсаційну перемогу над Реалом у 4-му турі Ла Ліги. Команда з Севільї на власному полі переграла мадридців із рахунком 1:0, завдавши їм першої поразки в новому сезоні.
На 68-й хвилині на поле вийшов Трой Пtрротт, а вже через 13 хвилин саме він відкрив рахунок. Ірландець опинився першим на добиванні після сейва Тібо Куртуа та влучно пробив у сітку.
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Мадридці могли відігратися. На 87-й хвилині Карлос Еспі забив ефектний гол, але після перегляду VAR взяття воріт скасували через офсайд. А в компенсований час Реал отримав ще один шанс. Після порушення правил у штрафному майданчику арбітр призначив пенальті, однак удар Мбаппе парирував Вальєс.
Український голкіпер мадридської команди Андрій Лунін провів вес матч в запасі.
У підсумку Бетіс втримав перемогу 1:0 та завдав Реалу першої поразки після повернення Жозе Моурінью.
Бетіс зрівнявся з Реалом за очками – в обох команд тепер по 9 балів.
Ла Ліга, 4-й тур
Бетіс – Реал – 1:0
Гол: Перротт, 81.