Ребров досі пір не підписав новий контракт з «Аль-Айном»

Український тренер ще думає

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров ще не продовжив контракт з арабським клубом.

Відомо, що Ребров знаходиться в роздумах. Він не може визначиться з подальшим розвитком кар'єри. Керівництву «Аль-Айна» не подобається, що Ребров приймає рішення занадто довго.

Раніше Ребров сам заявляв, що отримав пропозиція про новий контракт, але поки думає.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс вірить, що Ребров очолить киян після Мірчі Луческу.