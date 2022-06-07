Ребров: «Мені запропонували новий контракт, але я не даю жодної відповіді»
Ребров досі пір не підписав новий контракт з «Аль-Айном»
Український тренер ще думає
20:59
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров ще не продовжив контракт з арабським клубом.
Відомо, що Ребров знаходиться в роздумах. Він не може визначиться з подальшим розвитком кар'єри. Керівництву «Аль-Айна» не подобається, що Ребров приймає рішення занадто довго.
Раніше Ребров сам заявляв, що отримав пропозиція про новий контракт, але поки думає.
Президент «Динамо» Ігор Суркіс вірить, що Ребров очолить киян після Мірчі Луческу.
Коментарі 0