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Ребров: «Гол Ярмоленка допоміг нам здобути позитивний результат»

«Аль-Айн» переграв «Діббу»
Футбол Українські легіонери
08 жовтня 09:49
Ребров: «Гол Ярмоленка допоміг нам здобути позитивний результат»

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров прокоментував перемогу над «Діббою» (2:0) в матчі 5-го туру ОАЕ, а також відзначив важливий м'яч Андрія Ярмоленко в першому таймі.

«Матч з Діббою був дуже важливий для нас, і ми домоглися першої перемоги на виїзді. Команда добре підготувалася до зустрічі, і ми прекрасно знали, що нам буде нелегко.

Гол Ярмоленка в першому таймі допоміг нам здобути позитивний результат, а також сприяв поліпшенню нашої гри, особливо якщо суперник грає в оборонний футбол».

Відео вчорашнього голу Ярмоленка.

Джерело: Динамоманія Петро Приходько
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Теги

Андрій Ярмоленко Сергій Ребров

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