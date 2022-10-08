Ярмоленко знову забиває в чемпіонаті ОАЕ
Ребров: «Гол Ярмоленка допоміг нам здобути позитивний результат»
«Аль-Айн» переграв «Діббу»
08 жовтня 09:49
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров прокоментував перемогу над «Діббою» (2:0) в матчі 5-го туру ОАЕ, а також відзначив важливий м'яч Андрія Ярмоленко в першому таймі.
«Матч з Діббою був дуже важливий для нас, і ми домоглися першої перемоги на виїзді. Команда добре підготувалася до зустрічі, і ми прекрасно знали, що нам буде нелегко.
Гол Ярмоленка в першому таймі допоміг нам здобути позитивний результат, а також сприяв поліпшенню нашої гри, особливо якщо суперник грає в оборонний футбол».
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