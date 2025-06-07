Ребров надіслав меседж потенційним новачкам збірної України
Універсальна порада
близько 12 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, що потрібно потенційним новачкам, аби звернути на себе увагу національної команди. Його слова наводить УАФ.
Показувати стабільну гру. Це дуже важливо. В мене немає критеріїв, що хтось мені подобається, хтось - ні. Я вважаю, що дуже важливо для виклику в національну збірну потрібно показувати стабільно високий рівень гри. І, на жаль, зараз ми не можемо використовувати гравців U-21. Ми бажаємо їм успіхів.
Я вважаю, що дуже важливо, щоб наша молодіжка поїхала основним складом на Євро-2025. Будемо усі слідкувати. Тому у нас є надія на гравців, які зараз грають в молодіжній збірній. Майже усі там завершують період. Багато гравців, які будуть готові наступного сезону грати на першу команду, - сказав Ребров.
У Торонто збірна України зіграє два поєдинки: 7 червня українці зустрінуться з Канадою (початок зустрічі – о 22:30 за київським часом), а 11 червня – з Новою Зеландією (00:00).