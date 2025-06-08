«Ребров не мав права так говорити». Коментатор не приховував розпачу після погрому збірної України

Синьо-жовті постраждали від Канади


 

близько 1 години тому

Фото: УАФ
Сергій Ребров / Фото - УАФ

Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва після товариського матчу проти Канади (2:4) в рамках Canadian Shield.

Сергій Ребров не мав права після матчу проти Канади говорити, що команда зіграла «не зовсім погано».

Нехай він так і вважає. Нехай це і є правдою. Люди хотіли почути інші слова. Можливо, побачити інші дії. В українській мові є неймовірне слово ганьба, яка ідеально виражає матч проти Канади. І мова навіть не про те, що загалом відбулося, а про відчуття, які пережили вболівальники збірної України. Знову?, - написав Бойко в Telegram.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Канада - Україна.

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