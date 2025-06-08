«Ребров не мав права так говорити». Коментатор не приховував розпачу після погрому збірної України
Синьо-жовті постраждали від Канади
близько 1 години тому
Сергій Ребров / Фото - УАФ
Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва після товариського матчу проти Канади (2:4) в рамках Canadian Shield.
Сергій Ребров не мав права після матчу проти Канади говорити, що команда зіграла «не зовсім погано».
Нехай він так і вважає. Нехай це і є правдою. Люди хотіли почути інші слова. Можливо, побачити інші дії. В українській мові є неймовірне слово ганьба, яка ідеально виражає матч проти Канади. І мова навіть не про те, що загалом відбулося, а про відчуття, які пережили вболівальники збірної України. Знову?, - написав Бойко в Telegram.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Канада - Україна.