Ребров оцінив склад збірної України, що зіграє на Canadian Shield

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про кадровий вибір напередодні матчу з Канадою в рамках Canadian Shield. Його слова наводить УАФ.

Впевнений, тих, кого викликали вперше до збірної - вони заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитись в першій команді країни та показувати таку ж гру, як в чемпіонаті України.

Були декілька гравців, які звернулися до мене з проханням не викликати їх, тому що є пошкодження, потрібен час на відновлення. Це Миколенко, Довбик. Вони провели дуже важкий сезон. Для них важливо було залікувати свої травми.

Ми розраховували на Данила Сікана, але, на жаль, в останній момент у нього виникли проблеми з паспортом. Посольство не встигло зробити, він хотів їхати. Через брак часу у нас не було можливості зробити документи для іншого гравця цієї позиції. Але, я вважаю, у нас є гравці, які можуть зіграти на позиції в атаці, - сказав Ребров.