Ребров оцінив склад збірної України, що зіграє на Canadian Shield
Шанс зіграти в Торонто матимуть всі доступні футболісти
близько 14 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про кадровий вибір напередодні матчу з Канадою в рамках Canadian Shield. Його слова наводить УАФ.
Впевнений, тих, кого викликали вперше до збірної - вони заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитись в першій команді країни та показувати таку ж гру, як в чемпіонаті України.
Були декілька гравців, які звернулися до мене з проханням не викликати їх, тому що є пошкодження, потрібен час на відновлення. Це Миколенко, Довбик. Вони провели дуже важкий сезон. Для них важливо було залікувати свої травми.
Ми розраховували на Данила Сікана, але, на жаль, в останній момент у нього виникли проблеми з паспортом. Посольство не встигло зробити, він хотів їхати. Через брак часу у нас не було можливості зробити документи для іншого гравця цієї позиції. Але, я вважаю, у нас є гравці, які можуть зіграти на позиції в атаці, - сказав Ребров.
У Торонто збірна України зіграє два поєдинки: 7 червня українці зустрінуться з Канадою (початок зустрічі – о 22:30 за київським часом), а 11 червня – з Новою Зеландією (00:00).