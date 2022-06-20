Ребров спробує заманити Сидорчука в Емірати

Вінгер «Динамо» пояснив рішення перестати бути українцем незадовго до війни
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Колишній тренер «Динамо» хоче бачити екс-підопічного в команді
Сидорчук і Ребров / Фото - Bigmir.net
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров спробує змінити екс-підопічного в нинішній клуб. Про це повідомляє «Бомбардир».
За інформацією джерела, фахівець хоче підписати півзахисника «Динамо» Сергія Сидорчука. Чинний контракт капітана киян закінчується через рік.
Поки невідомо про бажання переходу з боку столичного клубу і самого гравця. Але потенційно така можливість є. Хавбек, як батько чотирьох дітей, може покинути Україну під час воєнного стану.
Нагадаємо, Ребров виграв з «Аль-Айном» чемпіонат ОАЕ.
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