Ребров спробує заманити Сидорчука в Емірати

Колишній тренер «Динамо» хоче бачити екс-підопічного в команді

Сидорчук і Ребров / Фото - Bigmir.net

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров спробує змінити екс-підопічного в нинішній клуб. Про це повідомляє «Бомбардир».

За інформацією джерела, фахівець хоче підписати півзахисника «Динамо» Сергія Сидорчука. Чинний контракт капітана киян закінчується через рік.

Поки невідомо про бажання переходу з боку столичного клубу і самого гравця. Але потенційно така можливість є. Хавбек, як батько чотирьох дітей, може покинути Україну під час воєнного стану.

Нагадаємо, Ребров виграв з «Аль-Айном» чемпіонат ОАЕ.