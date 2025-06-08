Головний тренер збірної України Сергій Ребров після товариської гри з Канадою (2:4) оцінив стан своїх підопічних. Його слова наводить «ВЗБІРНА».

Звичайно, втома є, але і збірна Канади в точно такій же ситуації, як і багато гравців з Європи. Проте я думаю, що Канада готується дуже серйозно, адже вони – господарі ЧС.

Ми старалися. Я не можу сказати, що ми зіграли дуже погано. Ми зробили дуже важливі помилки в захисті, у карному майданчику. Якщо ви робите такі помилки – це коштуватиме дорого. І ми не забили – особливо в першому таймі у нас було два чудові моменти.

Але знову ж таки, це товариські матчі. У будь-якому разі ви кажете гравцям, що це неофіційно, і вони не на 100% зосереджені. На жаль, це моя думка, - пояснив Ребров.