Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки спарингу з Канадою в рамках Canadian Shield. Його слова наводить «ВЗБІРНА».

Ми допускали індивідуальні помилки в обороні, дуже багато помилок. У першому таймі у нас були хороші моменти. Ми не забили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, у першому таймі три. І це було важко після 30 хвилин програвати 0:3.

Але, я вважаю, що всі ці голи - індивідуальні помилки в обороні. І це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні. Будь-які команди, а я вважаю, команда Канади - дуже високого рівня. Якщо ми так часто помиляємося в обороні, то вони нам забивають, - сказав Ребров.