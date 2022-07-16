Ребров: «Вважаю недоречними закиди на адресу Ярмоленка»

Головний тренер « Аль-Айна » Сергій Ребров висловився про трансфер Андрія Ярмоленка.

— Я б сказав, що він став досить несподіваним, але вдячний нашим керівникам за те, що їм вдалося переконати такого кваліфікованого виконавця. З тих пір як я тут працюю, « Аль-Айн » не підписав жодного іноземця у віці за 30 років. На думку клубу, такі футболісти їдуть в ОАЕ догравати, у них не вистачає мотивації.

Однак я переконаний в тому, що у Андрія з цим не буде ніяких проблем. Поспілкувавшись з Ярмоленко, представники « Аль-Айна » самі все зрозуміли. Для українського футболу це теж подія, адже капітан збірної стане першим зоряним гравцем в місцевому чемпіонаті. Хто б що не говорив, я вважаю, що тут досить сильна ліга, в якій виступають кваліфіковані легіонери. В основному це бразильці і аргентинці.

— В Україні по-різному відреагували на переїзд капітана збірної в Азію. Вам є що відповісти тим, хто стверджує, що Ярмоленко пішов в « Аль-Айн » за грошима?

— По-перше, я не вважаю, що збірна України через це що-небудь втратить. Навпаки, тут, ще раз зауважу, цікавий чемпіонат, і конкуренція в ньому не гірше, ніж, наприклад, очікується в УПЛ. По-друге, я сказав Андрію, коли він зі мною радився, що на першому місці у нього, батька трьох дітей, повинна бути сім'я. Будь-футболіст в 32 роки повинен її піклуватися в першу чергу.

Далі. Я не довіряю чуткам, які ще кудись сватали Ярмоленко. Так, була інформація в ЗМІ, але не було офіційних коментарів, а також слів самого Андрія. Тому вважаю взагалі недоречними закиди на адресу футболіста щодо того, що він не патріот — не захотів повертатися в Україну. Нехай все так допомагають своїй країні і рідному місту, як це робить Ярмоленко. Скажу відверто, коли на самому початку війни я відкрив фонд допомоги Україні, то Андрій був першим, хто кинув туди гроші. Я бачив цю суму, і вона була досить суттєвою.

— В ОАЕ не дуже активно підтримують нашу країну в ці непрості часи. удвох вам буде легше нагадувати людям про те, що відбувається в Україні і доносити до них всю правду?

- Звичайно, це так. Своєю грою Андрій Ярмоленко буде постійно звертати увагу на нашу країну. Тут досить велика українська діаспора, але тепер на матчах « Аль-Айна » ви побачите ще більше синьо-жовтих прапорів.

— Чи можна прогнозувати, що тепер напередодні матчів збірної України нам не потрібно буде хвилюватися за ігрову практику її капітана?

— Думаю, що так. Тут є ліміт на легіонерів, тому клуби вибирають іноземців високого рівня, які є лідерами команд. Упевнений, що саме таким в « Аль-Айні » стане Ярмоленко