Ребров висловився про щільний календар України у кваліфікації ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про календар синьо-жовтих у відборі на ЧС-2026. Його слова наводить УАФ.

Я вважаю, що нам буде легше, тому що більш-менш гравці будуть у тонусі. Якщо грати зараз офіційні матчі – дуже багато травм, дуже багато гравців, які втомилися, особливо в Україні, де логістика завжди дуже важка зараз.

Тому я вважаю, що краще буде починати пізніше, тому що дійсно і наші гранди будуть грати вже кваліфікацію, хто вже пройде, сподіваюся, кваліфікацію, і майже всі чемпіонати розпочнуться. Тому, вважаю, пізніше буде краще починати, - сказав Ребров.