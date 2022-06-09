Ребров: «Я нікого не підсиджую, бажаю Луческу працювати в «Динамо» ще багато років»

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров висловився про можливе повернення в «Динамо».

Якби я був іноземним тренером, звичайно, мені було б нецікаво працювати в Україні, але я українець. Якби мені запропонували працювати в хорошому українському клубі, я б погодився без питань.

- Суркіс сказав, що ви № 1 в списку тренерів для «Динамо», якщо піде Луческу.

- Я не збираюся чекати поки хтось звідкись піде. Життя і робота тренера пов'язана з переходами, але я ніколи нікого не підсиджував і не чекав, коли у кого-то закінчиться контракт - і ось він я напоготові. Я взагалі вважаю, що тренер завжди повинен бути в тонусі і не простоювати, якщо є можливість десь працювати. Поки я не знаю, де я буду в цьому році або через рік, але я точно буду працювати. Для цього у мене достатньо сил і енергії.

Зараз неправильно і некрасиво обговорювати, хто буде в «Динамо» після Луческу. Я вважаю, що Луческу робить хорошу роботу в «Динамо», і бажаю йому працювати ще багато років, тому що я люблю цей клуб. Я впевнений, що всі вболівальники вдячні Луческу за виконану роботу в «Динамо»