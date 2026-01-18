Сергій Разумовський

Ланс на своєму полі здобув мінімальну, але вкрай важливу перемогу над Осером у матчі 18-го туру Ліги 1 – 1:0. Цей результат не лише закріпив команду на вершині таблиці, а й продовжив її вражаючий хід у всіх турнірах: успіх над Осером став для Ланса вже десятим поспіль, що перетворює нинішній відрізок сезону на один із найяскравіших у клубній історії.

Поточна серія складається з восьми перемог поспіль у чемпіонаті Франції та двох звитяг у Кубку Франції. У національному кубку Ланс пройшов Феньї-Ольнуа (3:1), а також упевнено вибив Сошо (3:0), що додало команді імпульсу й дозволило зберігати переможний ритм одразу на кількох фронтах. Востаннє Ланс залишав поле без перемоги ще 29 жовтня 2025 року, коли в 10-му турі Ліги 1 поступився Мецу з рахунком 0:2. Відтоді команда стабільно бере максимум і продовжує нарощувати статистику, яка вже стала історичною.

Особливо підкреслюється, що 10 перемог поспіль у всіх турнірах – це найдовша офіційна виграшна серія за весь час існування клубу. Водночас у клубній хроніці згадується і 1960 рік, коли Ланс також видав відрізок із десяти поспіль виграшних матчів. Однак тут є важливий нюанс: одна з тих «перемог» була зарахована завдяки додатковому показнику — різниці виконаних кутових. Цікаво, що результат такого матчу офіційно має трактуватися як нічия, тож ту історичну серію коректніше не прирівнювати до нинішньої.

Йдеться про чвертьфінал Кубка Шарля Драго сезону-1959/60 проти Лілля. 24 квітня 1960 року суперники завершили основний час із рахунком 2:2, а в екстратаймах обмінялися голами – підсумкові 3:3. Далі Ланс пройшов у наступний раунд за додатковими показниками, а згодом узагалі став переможцем турніру, у фіналі здолавши Тулон з рахунком 3:2. Нинішня ж серія Ланса є унікальною тим, що всі 10 перемог зафіксовані як повноцінні виграші за підсумком матчів.

Паралельно з рекордом результатів Ланс підкріплює амбіції й у турнірній таблиці Ліги 1. Після 18 турів команда йде на першому місці, випереджаючи ПСЖ українця Іллі Забарного на одне очко (43 проти 42), що робить боротьбу за чемпіонство максимально напруженою та додає кожному наступному матчу додаткової ваги.

Ліга 1, 18-й тур

Ланс – Осер 1:0

Гол: Саїд, 65