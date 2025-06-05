Репетиція України перед Євро, Голанд проти Італії. Що подивитися 6 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня п'ятниці
близько 10 годин тому
П'ятниця подарує вболівальникам матч збірної України, хоч і молодіжної. Команда U-21 проведе генеральну репетицію перед стартом на Євро-2025. «Синьо-жовті» вже перемагали іспанців із рахунком 4:0. Однак це збірна, а не Мурсія.
21:30 | U-21. Іспанія – Україна. Пряма трансляція
У Європі розпочнеться червневий цикл відбору на чемпіонат світу-2026. Центральний матч відбудеться в Норвегії. Команда Ерлінга Голанда прийме Італію. В іншій грі групи I Естонія зіграє з Ізраїлем.
Бельгія на виїзді зіграє з Північною Македонією. Балканці з Вельсом ділять першу сходинку. Однак кривдник України лише стартує у відборі. Та ж сама ситуація і з Хорватією, що розпочне гонитву за Чехією та Чорногорією, що поки не втрачали очок.
21:45 | Норвегія – Італія. Пряма трансляція | група I
21:45 | Північна Македонія – Бельгія. Пряма трансляція | група J
21:45 | Гібралтар – Хорватія. Пряма трансляція | група L
21:45 | Естонія – Ізраїль. Пряма трансляція | група I
21:45 | Чехія – Чорногорія. Пряма трансляція | група L
21:45 | Вельс – Ліхтенштейн. Пряма трансляція | група J
У Південній Америці збірна Венесуели у боротьбі за плей-оф за місце на чемпіонаті світу-2026 проти Океанії зіграє проти Болівії. Команда ексфорварда Шахтаря Кевіна Келсі випереджає суперника на один бал.
01:00 | Венесуела – Болівія. Пряма трансляція
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