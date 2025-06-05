Репетиція України перед Євро, Голанд проти Італії. Що подивитися 6 червня?

Сергій Стаднюк

П'ятниця подарує вболівальникам матч збірної України, хоч і молодіжної. Команда U-21 проведе генеральну репетицію перед стартом на Євро-2025. «Синьо-жовті» вже перемагали іспанців із рахунком 4:0. Однак це збірна, а не Мурсія.

21:30 | U-21. Іспанія – Україна. Пряма трансляція

У Європі розпочнеться червневий цикл відбору на чемпіонат світу-2026. Центральний матч відбудеться в Норвегії. Команда Ерлінга Голанда прийме Італію. В іншій грі групи I Естонія зіграє з Ізраїлем.

Бельгія на виїзді зіграє з Північною Македонією. Балканці з Вельсом ділять першу сходинку. Однак кривдник України лише стартує у відборі. Та ж сама ситуація і з Хорватією, що розпочне гонитву за Чехією та Чорногорією, що поки не втрачали очок.

У Південній Америці збірна Венесуели у боротьбі за плей-оф за місце на чемпіонаті світу-2026 проти Океанії зіграє проти Болівії. Команда ексфорварда Шахтаря Кевіна Келсі випереджає суперника на один бал.