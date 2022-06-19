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Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в мережі

Маркус вимагає від уболівальника фінансову компенсацію
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:58
Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в мережі

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в інтернеті, повідомляє OnTime Sports.

Англієць долучив до позову проти студента фізкультури Каїрського університету більше 10 юристів.

На думку Решфорда, єгиптянин в соціальних мережах образив його уразливими і расистськими коментарями.

Наступне засідання суду заплановано на 7 липня.

Решфорд вимагає отримати тимчасову компенсацію в розмірі 15 тисяч фунтів, а потім обміркує повноцінне відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше нападник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Грінвуд був заарештований поліцією за підозрою в згвалтуванні.

Карен Агабекян
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Теги

Маркус Решфорд Манчестер Юнайтед

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