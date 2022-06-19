Роналду, Погба, Решфорд і інші гравці МЮ відписалися від Грінвуда в Instagram. Його заарештували і звинувачують в згвалтуванні
Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в мережі
Маркус вимагає від уболівальника фінансову компенсацію
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в інтернеті, повідомляє OnTime Sports.
Англієць долучив до позову проти студента фізкультури Каїрського університету більше 10 юристів.
На думку Решфорда, єгиптянин в соціальних мережах образив його уразливими і расистськими коментарями.
Наступне засідання суду заплановано на 7 липня.
Решфорд вимагає отримати тимчасову компенсацію в розмірі 15 тисяч фунтів, а потім обміркує повноцінне відшкодування моральної шкоди.
Нагадаємо, раніше нападник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Грінвуд був заарештований поліцією за підозрою в згвалтуванні.
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