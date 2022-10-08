Легенда «Баварії» близька до завершення кар'єри
Рібері: « Бачив, як Блаттер обіймав Роналду. FIFA не хотіла, щоб я виграв « Золотий м'яч-2013 »
Француз вважає, що його обікрав при голосуванні
08 жовтня 18:10
Екс-гравець «Баварії» Франк Рібері заявив Le Meilleur du Football, що повинен був отримати «Золотий м'яч» в 2013-му році.
«Золотий м'яч-2013 – це найбільша крадіжка в моїй кар'єрі. Несправедливість. Тут багато політики.
Я бачив, як Блаттер обіймав Роналду і як вся його сім'я була там. Я не дурний. Очевидно, що FIFA хотіла бачити його в якості переможця для власної вигоди».
«Баварія» в тому сезоні виграли всі турніри, включаючи Лігу чемпіонів.
Повідомлялося, що француз близький до завершення кар'єри.
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