Рібері: « Бачив, як Блаттер обіймав Роналду. FIFA не хотіла, щоб я виграв « Золотий м'яч-2013 »

Екс-гравець «Баварії» Франк Рібері заявив Le Meilleur du Football, що повинен був отримати «Золотий м'яч» в 2013-му році.

Я бачив, як Блаттер обіймав Роналду і як вся його сім'я була там. Я не дурний. Очевидно, що FIFA хотіла бачити його в якості переможця для власної вигоди».