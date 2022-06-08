Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов ухвалив рішення про надання фінансової допомоги клубам та дитячим футбольним проєктам.

ФК «Шахтар» вітає намір УАФ та клубів Прем’єр-ліги щодо проведення наступного чемпіонату України. Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв’язку з цим президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо підтримки українського чемпіонату, клубів Першої та Другої ліги, проєктів дитячого футболу сумою в розмірі 60 мільйонів гривень.

Принцип солідарності є основою європейського футболу. Переконані, допомагаючи, ми стаємо тільки сильнішими і робимо згуртованішими нашу велику дружну футбольну родину. Разом – переможемо!»