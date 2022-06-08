Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
Світовий бокс. Тижневик
19:15
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 71кг

Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу

Президент ФК «Шахтар» ухвалив рішення про надання фінансової допомоги клубам та дитячим футбольним проєктам
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:10
Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов ухвалив рішення про надання фінансової допомоги клубам та дитячим футбольним проєктам.

«Сьогодні Україна переживає важкі часи. Уже понад 3 місяці триває війна проти Росії за нашу незалежність, за наші міста, за наших людей, дітей, за наше майбутнє. Війна йде одразу на кількох фронтах: воєнному, економічному, інформаційному, дипломатичному. У цей тяжкий час важливо бути згуртованими, довіряти й допомагати одне одному.

ФК «Шахтар» вітає намір УАФ та клубів Прем’єр-ліги щодо проведення наступного чемпіонату України. Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв’язку з цим президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо підтримки українського чемпіонату, клубів Першої та Другої ліги, проєктів дитячого футболу сумою в розмірі 60 мільйонів гривень.

Принцип солідарності є основою європейського футболу. Переконані, допомагаючи, ми стаємо тільки сильнішими і робимо згуртованішими нашу велику дружну футбольну родину. Разом – переможемо!»

Рінат Ахметов висловився з приводу дня народження «Шахтаря».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахтар Донецьк Рінат Ахметов

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Барселона» хоче підписати гравця «Шахтаря» і вважає його «новим Дані Алвесом»
«Барселона» хоче підписати гравця «Шахтаря» і вважає його «новим Дані Алвесом»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:55
Італійський гранд несподівано проявив інтерес до Мудрика
Італійський гранд несподівано проявив інтерес до Мудрика
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:29
Переможець Кубка UEFA не бачить проблеми у відході легіонерів з «Шахтаря»
Переможець Кубка UEFA не бачить проблеми у відході легіонерів з «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:03
У «Шахтарі» розповіли, чому в грудні відмовили «Баварії» у придбанні Додо
У «Шахтарі» розповіли, чому в грудні відмовили «Баварії» у придбанні Додо
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:18
Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:40
«Байєр» погодив з «Шахтарем» трансфер Мудрика
«Байєр» погодив з «Шахтарем» трансфер Мудрика
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07 червня 19:48

Новини: Футбол

Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу
Рінат Ахметов спрямує 60 млн грн на підтримку українського футболу
Українська Прем'єр-ліга
19:10
На матчі з Ірландією очікується близько 3500 українських фанатів
На матчі з Ірландією очікується близько 3500 українських фанатів
Ліга націй UEFA
18:59
Шацьких - про росіян: «Зомбованих людей важко переконати»
Шацьких - про росіян: «Зомбованих людей важко переконати»
Футбол в Європі
17:59
Все говорить про успіх України. Як Ірландія провела останніх 10 домашніх матчів
Все говорить про успіх України. Як Ірландія провела останніх 10 домашніх матчів
Ліга націй UEFA
17:26
Відомо, в якій формі збірна України зіграє проти Ірландії
Відомо, в якій формі збірна України зіграє проти Ірландії
Ліга націй UEFA
16:59
Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Офіційно. 36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Прімера
16:36
Молода зірка Англії настільки виклався з Німеччиною, що в компенсований час його знудило на полі
Молода зірка Англії настільки виклався з Німеччиною, що в компенсований час його знудило на полі
Ліга націй UEFA
14:51
Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення
Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення
Прімера
14:27
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
Нуньєс хоче перейти в «Ліверпуль», англійці готові викласти за нього божевільну суму
Англійська Прем'єр-ліга
13:51
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини