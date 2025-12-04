Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матеріали щодо можливого порушення регламенту командою Чорноморець-2 у матчі 20-го туру Другої ліги проти Локомотива. Про це йдеться у повідомленні пресслужби УАФ.

Поєдинок, який відбувся 23 листопада, завершився з рахунком 3:3, однак КДК УАФ ухвалив рішення анулювати його результат і зарахувати одеситам технічну поразку 0:3. Підставою для такого рішення стало одночасне перебування на полі у складі Чорноморця-2 більш ніж трьох іноземних гравців, що є порушенням регламенту змагань.

Спочатку в стартовому складі одеської команди вийшли троє легіонерів: Мозес Джарджу, Анель Райс і Мухаммед Джоб. На 38-й хвилині матчу було проведено заміну: замість українського футболіста Євгена Рязанцева на поле з’явився ще один іноземець – Жоао Нето. Саме після цієї заміни кількість легіонерів на полі перевищила дозволений ліміт, що й зафіксував КДК.

З урахуванням технічної перемоги Локомотив тепер має 44 очки (раніше було 42) і посідає друге місце в турнірній таблиці групи Б Другої ліги, відстаючи від лідера Колоса-2 лише на один бал. Чорноморець-2, своєю чергою, після анулювання нічийного результату має 14 очок і посідає восьму позицію.

