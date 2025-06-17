Аргентинський Рівер Плейт вдало розпочав виступи у групі E клубного чемпіонату світу, здобувши перемогу над японською Уравою з рахунком 3:1. Матч проходив на стадіоні Люмен Філд у Сіетлі.

Факундо Колідіо відкрив рахунок на 12-й хвилині, а Себастіан Дріуссі на 48-й подвоїв перевагу Рівера. Японська команда відповіла реалізованим пенальті від Юсуке Мацуо на 58-й хвилині, однак Максимільяно Меса на 73-й хвилині поставив крапку у грі, забивши третій м’яч у ворота суперника.

Після цього поєдинку Рівер Плейт очолює турнірну таблицю групи E з 3 очками, а Урава Ред Даймондс залишається без очок. У цьому квартеті також змагаються мексиканський Монтеррей та бразильський Інтер.

Клубний чемпіонат світу — 2025. Група E. 1-й тур

Рівер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Японія) 3:1 (Колідіо 12, Дріуссі 48, Меса 73 – Мацуо 58 пен.)