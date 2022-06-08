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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 71кг

Рівно 10 років тому стартувало Євро-2012. Найбільше футбольне свято України

Київ, Львів, Харків і Донецьк презентували нашу країну світу
Футбол Чемпіонат вропи UEFA
11:35
Рівно 10 років тому стартувало Євро-2012. Найбільше футбольне свято України

Рівно 10 років тому, 8 червня 2012, стартував чемпіонат Європи-2012, котрий вперше проходив в Східній Європі – в Україні та Польщі.

Матчем-відкриттям стала гра Польща – Греція (1:1), котрий пройшов у Варшаві. В свою чергу, київський «Олімпійський» приймав фінал турніру між Іспанією та Італією (4:0).

Київ, Харків, Львів і Донецьк презентували Україну всьому світу. Цей турнір був, дійсно, найбільшим святом футболу в історії нашої країни. Єдиної і незалежної.

Найкращі моменти Євро-2012:

Сергій Лук'яненко
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