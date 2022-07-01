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Рівно 10 років тому Україна стала центром футболу в Європі. Київ прийняв фінал Євро-2012

Учасники того турніру вірять в перемогу у війні і новий великий турнір в нашій країні
Футбол Футбол в Європі
20:43
Рівно 10 років тому Україна стала центром футболу в Європі. Київ прийняв фінал Євро-2012

Рівно 10 років тому, 1 липня 2012 року НСК «Олімпійський» в Києві прийняв головний матч чемпіонату Європи – фінал.

Іспанія розгромила Італію з рахунком 4:0 і виграла третій великий турнір поспіль. І ми на XSPORT, в рамках проєкту «Євро-2012 – 10 років потому» згадали той матч з його безпосередніми учасниками.

Це був особливий турнір для капітана збірної України. Андрій Шевченко завершив кар’єру після цього Євро:

«Це була головна спортивна подія, яку приймала наша країна, разом з Польщею. Це було яскраве спортивне свято для нашого народу і особисто для мене, останній турнір в моїй професійній кар’єрі.

Ми обов’язково відбудуємо нашу країну після нашої перемоги і проведемо ще краще футбольне свято».

Операційний директор Євро-2012 Мартін Каллен лише підтвердив слова Шевченка – заявив, що Україна в майбутньому точно зможе провести ще один великий форум:

«Минуло вже більше 12 років з того часу, як ми почали активну підготовку до Євро-2012. Це був дуже цікавий час, коли ми разом з Україною та Польщею будували стадіони, аеропорти та велику кількість іншої інфраструктури. Це дуже сильно об’єднало нас.

Це було точно одне із найкращих Євро за увесь час проведення турнірів. Підготовка була непростою. Але було видно, що кожен, хто був причетний до підготовки Євро, докладав максимум зусиль, аби ми все встигли і провели турнір на найвищому рівні.

Я думаю, що Євро-2012 показав, що Україна здатна проводити серйозні турніри на найвищому рівні. І, звичайно ж, у майбутньому ваша країна могла би провести щось подібне ще раз. Це абсолютно реально.

Українцям зараз хочу побажати багато сміливості та енергії».

Під час Євро-2012 чинний радник міністра оборони України Маркіян Лубківський займав посаду директора турніру в Україні. І він також мріє, щоб наша країна змогла ще раз прийняти такі великі змагання:

«Працюючи разом, команда урядова і команда UEFA, по суті, зробили все, щоб Україну запам’ятали по всьому світу. І цей турнір й досі вважають найкращим в історії європейського і світового футболу.

Я дуже хочу, щоб Євро-2012 повторився в Україні. Мабуть, його робитимуть вже молодші українці і українки. Але я хочу, щоб цей турнір пройшов в мирній Україні. Щоб ми знову грали на «Донбас-Арені», щоб ми не чули звуку сирен, котрі попереджають про небезпеку в небі над Україною».

Також доклав зусиль для того, щоб Євро-2012 пройшло в Україні, віце-прем’єр з підготовки до турніру Борис Колесніков:

«Рівно 10 років тому відбулася одна з найяскравіших подій у житті нашої країни – було урочисто закрито чемпіонат Європи з футболу Євро-2012 та зіграно фінальний матч турніру. Тоді кожного українця розпирала заслужена гордість за здобутки нашої країни. 40 000 фахівців брали участь безпосередньо у підготовці Євро, і майже 500 000 суміжників допомагали їм. Радість тоді нас об'єднала.

Сьогодні нашу країну спіткало горе, і знову всі українці об'єдналися. І немає жодного сумніву, що разом ми прийдемо до перемоги. Слава героям України, які борються у збройних силах нашої країни та територіальній обороні, а також усім працівникам тилу. Разом ми непереможні. Героям слава!»

Сергій Лук'яненко
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