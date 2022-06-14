Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:35
14 клинків. Художній фільм
17:35
Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Рівно 20 років тому Ігор Суркіс став президентом «Динамо»

За цей період кияни 7 разів стали чемпіонами країни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:45
Рівно 20 років тому Ігор Суркіс став президентом «Динамо»

У цей день 20 років тому Ігор Суркіс зайняв посаду президента «Динамо», повідомляє прес-служба киян.

До цього Суркіс займав посаду віце-президента в клубі.

За президентства Суркіса «Динамо» виграло чемпіонат України 7 раз, 8 раз виграло Кубок України і 9 раз - Суперкубок України. Крім того, за цей період «Динамо» одного разу виходило в півфінал Кубка UEFA і в плей-офф Ліги чемпіонів.

раніше Суркіс назвав тренера, Який очолить «Динамо» після Мірчі Луческу.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Динамо Київ Ігор Суркіс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:57
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Вітіньо не хоче повертатися в київське «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:22
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11 червня 10:59
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Відомо, де українські клуби будуть грати єврокубкові матчі – «Динамо» та «Шахтар» знову ділитимуть один стадіон
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 червня 16:36
Ребров: «Я нікого не підсиджую, бажаю Луческу працювати в «Динамо» ще багато років»
Ребров: «Я нікого не підсиджую, бажаю Луческу працювати в «Динамо» ще багато років»
Футбол Українські легіонери
09 червня 12:06
«Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України
«Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України
Футбол Футбол в Європі
09 червня 10:45

Новини: Футбол

Україна - Ірландія. Останній матч червневого марафону збірної.
Україна - Ірландія. Останній матч червневого марафону збірної.
Прогнози
18:39
«Рома» підписала гравця, з яким Моуріньо вже працював в двох командах
«Рома» підписала гравця, з яким Моуріньо вже працював в двох командах
Серія А
18:08
Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»
Лунін прийняв рішення залишитися в «Реалі»
Українські легіонери
17:59
Леоненко - відомому коментатору: «Займайся риболовлею, а футбол залиш професіоналам»
Леоненко - відомому коментатору: «Займайся риболовлею, а футбол залиш професіоналам»
Українська Прем'єр-ліга
17:51
Селезньов: «Соромно, що я грав в росії»
Селезньов: «Соромно, що я грав в росії»
Українська Прем'єр-ліга
17:35
Стало відомо, скільки фанатів планують відвідати матч Україна - Ірландія
Стало відомо, скільки фанатів планують відвідати матч Україна - Ірландія
Ліга націй UEFA
17:17
Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»
Легенда «Ман Сіті» очолив «Бернлі»
Англійська Прем'єр-ліга
14:58
Влітку «Евертон» може отримати нового власника
Влітку «Евертон» може отримати нового власника
Англійська Прем'єр-ліга
14:45
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Українська Прем'єр-ліга
13:57
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
12:58
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини