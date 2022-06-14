Суркіс: «Якщо Гармаш, Буяльський і Бєсєдін не підходять під модель Петракова, можна було їх не викликати»
Рівно 20 років тому Ігор Суркіс став президентом «Динамо»
За цей період кияни 7 разів стали чемпіонами країни
У цей день 20 років тому Ігор Суркіс зайняв посаду президента «Динамо», повідомляє прес-служба киян.
До цього Суркіс займав посаду віце-президента в клубі.
За президентства Суркіса «Динамо» виграло чемпіонат України 7 раз, 8 раз виграло Кубок України і 9 раз - Суперкубок України. Крім того, за цей період «Динамо» одного разу виходило в півфінал Кубка UEFA і в плей-офф Ліги чемпіонів.
раніше Суркіс назвав тренера, Який очолить «Динамо» після Мірчі Луческу.
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