Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Як ми й очікували, гра була дуже тяжка, тим паче ми грали першу гру на виїзді. Гра десь місцями вдавалася нам, десь ні, тому вважаю, що рахунок закономірний, і все вирішиться в Польщі.Не вдавалися деякі моменти в грі, а в цілому почувалися трохи після дороги тяжкими. Але це не має бути нам виправданням, тому будемо грати.

Зіграв добре, але сьогодні всі молодці. Ми не програли, але й не виграли, віддали всі сили сьогодні. Скажу ще раз: усе вирішиться в Польщі. Ми розібрали Панатінаїкос. Якщо чесно, нічим він не вразив. Ми були готові до нього, тому нічим не вразив, - сказав Різник.