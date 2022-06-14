Україна - Ірландія. Останній матч червневого марафону збірної
Різник вийде в стартовому складі збірної України на Ірландію
Матч розпочнеться о 21:45
20:48
Стали відомі стартові склади на матч 3 -го туру Ліги націй між Україною та Ірландією.
Україна: Різник, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Міколенко, Малиновський, Сидорчук, Зінченко, Ярмоленко, Довбик, Шапаренко.
Ірландія: Келлеген, Коллінз, О'Шей, Ленін, Макклін, Браун, Каллен, Моламби, Гоган, Перротт, Найт.
Матч Україна - Ірландія почнеться о 21:45. На грі очікується близько 10 тисяч фанатів.
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