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THE FOOTBALL REVIEW

Різник вийде в стартовому складі збірної України на Ірландію

Матч розпочнеться о 21:45
Футбол Ліга націй UEFA
20:48
Різник вийде в стартовому складі збірної України на Ірландію

Стали відомі стартові склади на матч 3 -го туру Ліги націй між Україною та Ірландією.

Україна: Різник, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Міколенко, Малиновський, Сидорчук, Зінченко, Ярмоленко, Довбик, Шапаренко.

Ірландія: Келлеген, Коллінз, О'Шей, Ленін, Макклін, Браун, Каллен, Моламби, Гоган, Перротт, Найт.

Матч Україна - Ірландія почнеться о 21:45. На грі очікується близько 10 тисяч фанатів.

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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